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Bir Boeing 737 tehlikesi daha: Acil iniş yaptı

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Rusya'da Moskova - Soçi seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağın kanat arızası sebebiyle Soçi Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.
Bir Boeing 737 tehlikesi daha: Acil iniş yaptı

Son dönemde yaşanan iki kazanın ardından tartışma konusu olan  Boeing 737-800 tipi uçak, kanat arızası nedeniyle Soçi Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Soçi Havalimanı'ndan yapılan açıklamada Moskova - Soçi seferini yapan 106 yolculu Boeing 737-800 tipi uçağın kanadında meydana gelen arıza sebebiyle acil iniş yaptığı belirtildi. Uçağın havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptığı ve havalimanı personelinin alarm durumuna geçtiği rapor edildi.

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