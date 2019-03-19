Bir Boeing 737 tehlikesi daha: Acil iniş yaptı

Son dönemde yaşanan iki kazanın ardından tartışma konusu olan Boeing 737-800 tipi uçak, kanat arızası nedeniyle Soçi Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Soçi Havalimanı'ndan yapılan açıklamada Moskova - Soçi seferini yapan 106 yolculu Boeing 737-800 tipi uçağın kanadında meydana gelen arıza sebebiyle acil iniş yaptığı belirtildi. Uçağın havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptığı ve havalimanı personelinin alarm durumuna geçtiği rapor edildi.