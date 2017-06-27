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Bir boğulma tehlikesi daha: 5 yaşındaki Zeynep yoğun bakımda

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Bir boğulma tehlikesi daha: 5 yaşındaki Zeynep yoğun bakımda
Bedi’s plajında kıyıdan yaklaşık 10 metre içeride yüzmekte olan 5 yaşındaki Zeynep aşırı su yutması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında Mağusa’da bulunan Bedi’s plajında kıyıdan yaklaşık 10 metre içeride yüzmekte olan Zeynep Elma (K-5) aşırı su yutması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

5 yaşındaki Zeynep, çevredekiler tarafından sudan çıkartıldıktan sonra ambulans vasıtasıyla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

 

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