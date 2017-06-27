Bir boğulma tehlikesi daha: 5 yaşındaki Zeynep yoğun bakımda

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında Mağusa’da bulunan Bedi’s plajında kıyıdan yaklaşık 10 metre içeride yüzmekte olan Zeynep Elma (K-5) aşırı su yutması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.
5 yaşındaki Zeynep, çevredekiler tarafından sudan çıkartıldıktan sonra ambulans vasıtasıyla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.