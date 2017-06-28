Bir boğulma tehlikesi daha: Başını kuma çarparak bilincini kaybetti

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

Polis Basın Subaylığı'ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün saat 19:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Silver Beach plajında, Erkan Deniz (E-36), deniz içerisinde bulunan platform üzerinden suya atladığı sırada başını kuma çarpması sonucu boynunda oluşan hasar sonucu geçici süre bilincini kaybettiği sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Adı edilen Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve ardından da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…