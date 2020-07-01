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Bir bölümü yanan Kalkanlı Anıt Zeytin ağaçlarının geleceği için yerinde inceleme yapılacak

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Bir bölümü yanan Kalkanlı Anıt Zeytin ağaçlarının geleceği için yerinde inceleme yapılacak
Bir bölümü yanan Kalkanlı Anıt Zeytin ağaçlarının geleceği için yerinde inceleme yapılacak

Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları’nın çıkan yangından zarar görmesinin nedenlerini belirlemek ve yapılması gerekenlerin yerinde tespiti için 3 Temmuz Cuma günü bölgede inceleme gezisi düzenlenecek. 

Saat 17:00’de Kalkanlı köyiçi-ODTÜ girişinde buluşularak başlatılacak geziye Güzelyurt Belediyesi,  Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Koruma Birliği ve Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ev sahipliği yapacak.

Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Koruma Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, geziye Tarım ve Orman Bakanlığı, AB Koordinasyon Merkezi, Güzelyurt Kaymakamlığı, Çevre Koruma Dairesi, Tarım Dairesi, Orman Dairesi, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası,  Güzelyurt, Lefke civar köylerdeki derneklerin yetkilileri ve gönüllüler de davet edildi.

Açıklamada, “Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları” diye bilinen bölgenin 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilerek, kontrol ve yönetiminin Çevre Koruma Dairesi’ne verildiği de hatırlatıldı. Bununla birlikte, çıkacak yangınlara karşı gereken önlemler alınmadığından, 17 Mayıs 2020 tarihinde çıkan büyük Tepebaşı yangınında “Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçlarının” büyük ölçüde yandığı kaydedildi.

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