Bir cadde ve iki sokağı kapsayan “Boru ve Boru Aksamları İhalesi” imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) 2017 yılında uzun yıllar çeşitli altyapı sorunlarıyla boğuşan Hamitköy’e yönelik kanalizasyon yatırımlarına hız veriyor...

LTB,Hamitköy’de Anıttepe Caddesi’nin bir kısmı ile Kocaman ve Durmuş Bıyıklı Sokaklar’ın kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi kapsamında 2017’nin ilk aylarında bazı ihalelere çıkarak yıl sonuna kadar en çok sorun yaşanan bölgelerden olan bu cadde ve sokaklarda kanalizasyon yatırımlarını tamamlamayı planlıyor.



İmzaları Harmancı ve Coşar attı

LTB ilgili cadde ve sokakların merkezi kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi kapsamında ilk olarak “Boru ve Boru Aksamları İhalesi”ni sonuçlandırdı. 31 Ocak Salı günü imzalanan sözleşmeye Necat ve Zorlu Ltd adına Şenol Coşar ile LTB adına Başkan Mehmet Harmancı imza koydu.



Proje sonunda 2 bin 100 m kanalizasyon şebekesi döşenecek

Finansmanını LTB ile TC Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin birlikte sağladığı ve 3 bin 256 metre boru ve boru aksamları alımını kapsayan projenin ihalesi 75 takvim gününde tamamlanacak. Merkezi kanalizasyon bağlantılarıyla ilgili birkaç bağlantılı ihaleye daha çıkacak olan LTB, projenin hayata geçmesi neticesinde bölgeye 2 bin 100 metre kanalizasyon şebekesi döşeyecek ve böylece 174 hane merkezi kanalizasyon bağlantısının yapılabilmesine olanak sağlanacak.