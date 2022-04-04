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Bir çadır da Meclis önüne kuruldu.. KKTC'de eylemsiz gün geçmiyor...

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Bir çadır da Meclis önüne kuruldu.. KKTC'de eylemsiz gün geçmiyor...
Bir çadır da Meclis önüne kuruldu.. KKTC'de eylemsiz gün geçmiyor...

Bir çadır da Meclis önüne kuruldu.. KKTC'de eylemsiz gün geçmiyor...

DETAY KIBRIS- Hanife LEFKARALI

Başbakanlık önünde gençlerin kurduğu "direniş çadırı" eylemi devam ederken bugün de KKTC Meclisi'nin önüne gelen Yeniboğaziçi Belediye çalışanları Belediyelerinin Reform adı altında kapatılmasını protesto etti.

Eylemde Meclis önüne bir de çadır kuruldu.

Eylemde konuşan Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Cittaslow’la dünya çapında tanınan bir belediye olduğuna vurgu yaparak, ülkede Cittaslow ağını başlattıklarını ve belediyelerinin kapandığı takdirde bu ağın çökeceğini vurguladı. 

Merkezi belediyelerin yüklerinin çok fazla olduğuna vurgu yapan Zurnacılar, ‘bunların üzerinden yük almamız gerekirken daha da kötü bir durum yaratılacak’ diye konuştu.

Yeniboğaziçi’nin Mağusa Belediyesi’ne bağlanacağını aktaran Zurnacılar buna şiddetle karşı olduklarını söyledi.

Zurnacılar, belediyeleri konusunda olumlu bir sonuç çıkana kadar, Meclis önünden ayrılmayacaklarını vurguladı.

Çalışanlar da tepkili!

Belediye çalışanları da Mağusa Belediyesi’ne bağlanmaya şiddetle karşı çıkarken, olumlu sonuç alana kadar Meclis önünden ayrılmayacaklarını vurguladı. ‘Gerekirse mutfağımızı da tuvaletimizi de buraya kurar yine yaşarız’ diyen çalışanlar, yollarından dönmeyeceklerini kaydetti.

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