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Bir Çocuğa Destek Olabilmek İçin Yol Arkadaşı Olur Musunuz?

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Bir Çocuğa Destek Olabilmek İçin Yol Arkadaşı Olur Musunuz?
Bir Çocuğa Destek Olabilmek İçin Yol Arkadaşı Olur Musunuz?

SOS Çocukköyü Derneği, dernek çatısı altında bakım ve destek gören çocuklar ve gençler için “Yol Arkadaşım Ol” kampanyası başlattı. Kampanyaya yapılacak bağışlar sayesinde çocukların ve gençlerin eğitim almalarına veya sağlıklı beslenmelerine destek, okula giderken cep harçlığına katkı, ihtiyaç olması durumunda sağlık hizmeti alınmasına yardım sağlanıyor.

Aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile tipi bakım, aile güçlendirme çalışmaları ile aile bakımını kaybetme riski altındaki çocuklara destek veren SOS Çocukköyü Derneği’nin “Yol Arkadaşım Ol” kampanyasına soscocukkoyu.org resmi internet sitesinden destek olunabiliyor. Detaylı bilgi için  225 70 17 veya 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan SOS Çocukköyü Derneği’ne ulaşılabiliyor.

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