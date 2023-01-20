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Bir Çocuğun Yol Arkadaşı Olur musunuz?

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Bir Çocuğun Yol Arkadaşı Olur musunuz?
Bir Çocuğun Yol Arkadaşı Olur musunuz?

SOS Çocukköyü Derneği, dernek çatısı altında bakım gören çocuklar ve gençler için “Yol Arkadaşım Ol” kampanyası başlattı. Kampanyaya yapılacak bağışlar sayesinde çocukların ve gençlerin eğitim almalarına destek ve okula giderken cep harçlığına katkı sağlanıyor.

Aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile tipi bakım, aile güçlendirme çalışmaları ile aile bakımını kaybetme riski altındaki çocuklara destek veren SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım gören 92 çocuktan 5’i okul öncesi, 25’i ilkokul, 28’i ortaokul ve lise, 11’i çıraklık, 5’i de üniversite düzeyinde eğitimlerine devam ediyor. SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım gören çocuk ve gençlerin uzun soluklu eğitim hayatlarında onlara aylık düzenli bağışlarla destek olunabilecek “Yol Arkadaşım” programı sayesinde, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye giden çocuklara burs sağlanmış olacak.

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“Yol Arkadaşım Ol” kampanyasına soscocukkoyu.org resmi internet sitesinden veya SOS Çocukköyü Derneği’ne bizzat gelerek destek olunabiliyor. Detaylı bilgi için 225 70 17 veya 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan SOS Çocukköyü Derneği’ne ulaşılabiliyor.

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