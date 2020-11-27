  • BIST 1.329
  • Altın 449,633
  • Dolar 7,8380
  • Euro 9,3626
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 9 yeni vaka!

Bir çok bölgede 7 saatlik elektrik kesintisi

» »
Bir çok bölgede 7 saatlik elektrik kesintisi
Bir çok bölgede 7 saatlik elektrik kesintisi

Elektrik Kurumu, yarın, bir çok bölgede 7 saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerşekleştirilecek kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

“Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi,  Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi’nin bir bölümü ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Gürpınar ve Yılmazköy, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir çok bölgede 7 saatlik elektrik kesintisi27 Kasım 2020 Cuma 18:06
  • CTP'den HP'ye Hükümet ile ilgili somut öneri ORTADA yok!27 Kasım 2020 Cuma 18:05
  • Evinde 72 gram uyuşturucu bulunan şahıs cezaevine gönderildi27 Kasım 2020 Cuma 17:55
  • Bulut Akacan'ın İtirazı reddedildi27 Kasım 2020 Cuma 17:34
  • Gittiği dükkandaki 14 yaşındaki çırağa cinsel istismarda bulundu27 Kasım 2020 Cuma 17:28
  • Satışa hazır 55 adet folyoya sarılı uyuşturucu bulunmuştu27 Kasım 2020 Cuma 17:26
  • Lefkoşa'da 390 adet uyuşturucu hapla yakalanmışlardı...Cezaevine gönderildiler27 Kasım 2020 Cuma 17:19
  • Ev yangını27 Kasım 2020 Cuma 17:17
  • Girne’de iş kazası:3 metreden düştü27 Kasım 2020 Cuma 17:16
  • Gazimağusa Merkez Posta Şubesi’ne gönderilen bir paketten 18 banka kartı çıktı27 Kasım 2020 Cuma 17:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti