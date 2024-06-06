Bir çok bölgeye elektrik verilemiyor...

Ülkenin bir çok farklı noktasında elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik kurumu arızaların tespiti ve onarımı için çalışma başlattıklarını açıkladı.

İşte elektrik kesintisi yaşanan bölgeler

MAĞUSA VE İSKELE

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen yangın nedeniyle saat 01:15’den itibaren; Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar Köyü’ne elektrik verilemiyor.

GİRNE

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 04:05’ten itibaren; Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberine elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatılmıştır.

MAĞUSA İLÇESİ

6 Haziran 2024 Perşembe günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık pano değişimi nedeniyle saat 09:28 ile yaklaşık 13:30 saatleri arasında; Tuzla Peyak Evleri bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

ARIZALI KESİNTİ (MAĞUSA VE ISKELE İLÇESİ)

6 Haziran 2024 Perşembe günü yangın nedeniyle saat 10:00 ile yaklaşık 12:30 saatleri arasında; Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy,Altınova köyü, Ağıllar Köyü bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.