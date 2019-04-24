Her yıl Nisan ayında başlayıp Eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılmaya başlandı. İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan ve özellikle çocuğu olmayan çiftlerin tercih ettiği çocukların bağışıklığı güçlendirmesi için talep gören arı sütü; kovanlardan büyük zahmetle çıkartılıyor.v

Bursa'da arı kovanlarından gram gram sağılan, bir damlasının bile her derde deva olduğu arı sütü, kilosu 6 bin TL'den satılmasına rağmen satış patlaması yaşıyor.