“Bir Dayanışma Ekonomisi: Kooperatifçilik” konulu panel düzenleniyor

Bağımsızlık Yolu “Bir Dayanışma Ekonomisi: Kooperatifçilik” konulu panel düzenleyecek. Panel, 31 Ocak Salı günü saat 19.00’da Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü binasında yapılacak.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, panelde; “Kooperatifçilik nedir?”, “İlkeleri nelerdir?”, “Dünyada ve ülkemizde kooperatifçilik örnekleri nasıldır?”, “Bir dayanışma ekonomisi olarak kooperatifçiliğe devrimciler nasıl bakmalı?” başlıklarının ele alınacağı kaydedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.