Bir Değişiklik Yasa Tasarısı daha değiştirilmeden kabul edildi

Meclis Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen “Harita Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası” ile “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Değişiklik Yasa Tasarısı” görüşülerek d

Yasaya ilişkin komite raporunun okunmasının ardından söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, müşavirlik konusunun ülkenin maddi manevi en büyük sıkıntılarından olduğunu belirtti.

Atamaların 3’lü kararname ile yapılmasını eleştiren Çeler, bunun yarattığı maddi sıkıntılara değindi.

Özellikle tapu, şehir planlama ve haritacılık gibi çevreyle ilgili alanların önemine değinen Çeler, Harita Dairesi’nin 3’lü kararnameyle atama olmadan şimdiye kadar başarılı bir şekilde görevini yerine getirdiğini dile getirdi.

Bu karardan derhal vazgeçilmesini isteyen Çeler, toplum faydasının diğer her şeyden önemli olduğunu belirtti.

ERÇAL

CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, ülkeyi yönetenlerin bu konularda köklü değişiklik yapacak yasal düzenlemeleri yaptırmadıklarını söyleyerek, üçlü kararnamelerle belirli kişilere imtiyazlar yaratacak siyasete devam edildiğini ifade etti.

Tüm imtiyazları ortadan kaldırmayı hedefleyen Kamu Görevlileri Yasası’nın yıllardır görüşülmediğini belirterek bunu eleştiren Erçal, yeni müşavirlerin yolunun açıldığını söyledi.

Erçal, hükümetlerin gelecek nesillere karşı sorumluluk hissederek adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Harita Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası değiştirilmeden oy çokluğuyla kabul edildi.

ÜST KADEME YÖNETİCİLİĞİ YAPAN KAMU GÖREVLİLERİNİN ATANMASI HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI DA DEĞİŞİTİRİLMEDEN KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilenÜst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Değişiklik Yasa Tasarısı ele alındı.

Tasarı değişiklik yapılmadan oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından Genel Kurul’un toplantısı, gruplar arası mutabakatla bugünkü çalışmasını tamamladı.

Genel Kurul bir sonraki toplantısını yarın saat 10.00’da yapacak.