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Bir Devir Sona Eriyor: Huawei Honor'ı Resmen Satıyor

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Huawei Honor'un satışıyla alakalı resmi açıklamasını sonunda yaptı. Huawei, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile alt markası Honor'ı satacağını resmen açıkladı.
Bir Devir Sona Eriyor: Huawei Honor'ı Resmen Satıyor

Honor'ın alıcı ise Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd adındaki bir konsorsiyum olacak.

Huawei'nin Honor'ı satacağına dair iddialar teknoloji gündemini oldukça meşgul etmişti. Hatta bazı haberlerde Çinli firma Honor'ın satışı ile alakalı detaylar dahi paylaşılmıştı. Huawei ise söz konusu iddialara karşı sessiz kalmıştı. Nitekim Huawei'nin sessiz kalmasının nedeni belli oldu. Huawei yaptığı resmi açıklama ile Honor'ın satışı ile alakalı iddialara açıklık getirdi.

HUAWEİ İLE HONOR'IN YOLLARI AYRILIYOR

Honor, Huawei'nin resmi açıklamasına göre Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd adlı yerel bir konsorsiyuma satılıyor. Yapılan açıklamaya göre Huawei satış süreci tamamlandığında Honor'da herhangi bir hisseye sahip olmayacak. Satın alma işleminin bedeli ise bilinmiyor. Ancak iddialar, anlaşmanın yaklaşık olarak 15 milyar dolara gerçekleştiği yönünde.

HONOR FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

Huawei satış hakkında ise ''endüstriyel teknoloji unsurlarının sürdürülemez olduğu ve tüketici işlerinin büyük baskı altında olduğu zor bir zamanda, Honor'ın faaliyetlerine devam edebilmesi için, Honor'ın ticari varlıklarını bir bütün olarak satmaya karar verdi.'' ifadelerini kullandı.

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