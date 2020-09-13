Bir doktor daha tepki gösterdi:Domatesin ucuzu makbuldür de ; insanın, eleştirinin, siyasetin değil !!!

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görevli Dahiliye Uzmanı Özlem Latif Erdoğmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu’nun yapmış oldukları açıklamalara tepki gösterdi.

Erdoğmuş’un açıklaması şu şekilde:

“Domatesin de ucuzu var ,

İnsanın da ,

Siyasetin de,

Muhalefetin de,

Eleştirinin de !

Domatesin ucuzu için ; yurtdışından domates gelmesini beklersin .

İnsanın ucuzu için; her vatandaşın hergün yaşadığı şey , ülkenin günlük senaryolarından biri başına gelince vereceği tepkiyi beklersin. Mesela haftalardır temaslıların ve pozitif vakaların uygun yerlere yerleştirilmesi ve en iyi insani ve tıbbi hizmeti alması için kısıtlı imkanlarla olağanüstü çaba harcayan onca insanın emeğini , hastane odasında yatacağı çarşaf bozuk diye sıfırlar ucuz insan.

Oysa gözü TEK BAŞINA BİR ODADA YATMA hedefindedir .

Bilmiyordur ki o tek kişilik oda “ Belki daha ağır semptomları olan bir hasta için ayrılmıştır “ veya kısıtlı sayıda yatak olduğu için “ bayan yatağı “ olarak ayrılmıştır. Tüm imkanları seferber edip almak istediğini alamayınca saldırının da en ucuzunu yapmış , aylardır her milletten hastaya eşit hizmeti veren sağlık personelini IRKÇI’ lıkla suçlamıştır.

Halkın yanında olduğunu tribünlerden iddia edenlere , sektörün şartları gereği halk gibi davrandığınızda heryeri birbirine katar ve bir gövde gösterisi yaparak soluğu başka bir ülkede alır .

Bilmez ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile hastalar hastanenin izbe , karanlık koridorlarında yatacak yer buluyor artık. Bilmez ki olağanüstü günlerden, aylardan geçiyor insanlık. Bilmez ki atılan ucuz iftira mutlaka sahibine geri dönecektir !

Bu dönemde herşeyin ucuzuna şahit olduk maalesef. COVID-19 bize insanlık dersi de verdi . Mesela ucuz eleştiri ve bunun gölgesinde siyaset yapanları da gördük , sağlık sistemi ve personeline yapılan teşekkür mesajlarına hiç yer vermezken Facebook sayfalarında , doğruluğunu teyid etmeye gerek görmeden , kimin paylaştığını bile bilmeden yapılan şikayet mesajlarını sayfalarının en yıldızlı köşelerinde paylaştı ucuz eleştiri yapanlar .

Takdirden uzak , ucuz eleştiriyle kucak kucağa siyasete sağlığı karıştırdılar ve pek tabii halkın da kafasını .

Herkes bilmelidir ki ; sadece bizim değil dünyanın sınavı bu . Tökezleyen, sağlık sistemi zaman zaman yetersiz kalan sadece bizim ülkemiz değil , nerdeyse tüm ülkelerin yaşadığı ortak sorun bu !

Herkes bilmelidir ki sağlık personeli ve tüm sağlık ekibi ; hangi ırktan, dilden , dinden, cinsten olduğuna bakmadan tüm hastalara imkanlar elverdiği müddetçe en iyi hizmeti vermeye , belki sizi sizden daha çok korumaya gayret etmektedir .

Domatesin ucuzu makbuldür de ; insanın, eleştirinin, siyasetin değil !!!

Sağlıkla kalın

Dr. Özlem Latif Erdoğmuş”