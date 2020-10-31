Bir döneme damga vurdu! Yumruklu saldırıda burnu kırıldı, barajı geçemey
Geçen yılın ocak ayında rutin sağlık kontrolünden geçen Mesut Yılmaz'ın akciğerinde tümöre rastlanmış, bunun üzerine Yılmaz bir operasyon geçirmişti. Bu süreçten sonra Mayıs 2020'de Yılmaz'ın bu defa beyin sapında tümör saptanmıştı. Tümör nedeniyle de ameliyata alınan Yılmaz'ın o tarihten itibaren tedavisi devam ediyordu. 2 yıldır kanserle mücadele eden 72 yaşındaki Yılmaz, hayatını kaybetti.
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti. Siyasetin önemli dönemlerinde görev alan Mesut Yılmaz Türkiye'nin en genç Dışişleri Bakanı olma özelliğini taşıyor.
31 Ekim 2020 Cumartesi 17:00
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