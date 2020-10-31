Geçen yılın ocak ayında rutin sağlık kontrolünden geçen Mesut Yılmaz'ın akciğerinde tümöre rastlanmış, bunun üzerine Yılmaz bir operasyon geçirmişti. Bu süreçten sonra Mayıs 2020'de Yılmaz'ın bu defa beyin sapında tümör saptanmıştı. Tümör nedeniyle de ameliyata alınan Yılmaz'ın o tarihten itibaren tedavisi devam ediyordu. 2 yıldır kanserle mücadele eden 72 yaşındaki Yılmaz, hayatını kaybetti.