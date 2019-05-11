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Bir ELAM’lı da kokainden yakalandı

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Bir ELAM’lı da kokainden yakalandı
Bir ELAM’lı da kokainden yakalandı

ELAM Larnaka örgütü yöneticisinin bir süre önce suç örgütüne katılmak, suç işlemek için teşekkül oluşturmak, tehditle mal elde etmek, şantaj, şiddet  uygulama tehdidi ve yasadışı silah bulundurmaktan tutuklanmasının ardından bir ELAM’lı yetkilinin de uyuşturucudan tutuklandığı haber verildi.

Haravgi, Lefkoşa bölgesinde ikamet eden ELAM’lı Yakovos Petru’nun, tasarrufunda, satmak maksadıyla, 1 kilo 100 gram kokain bulundurmaktan 7-8 Nisan’da Baf’ta polis tarafından yakalandığını, hakkında alınan 8 günlük tutukluluğu sonrasında mahkeme gününe kadar serbest bırakıldığını yazdı.
Gazete, ELAM’ın bölge yetkilisi olan Petru’nun, ELAM Başkanı Hristos Hristu ve ELAM Lefkoşa Sorumlusu ve Strovolo Belediye Meclis Üyesi Yorgos Haciyoannu ile yakın temas içerisinde olduğunu yazdı, üçlünün samimi bir fotoğrafına da yer verdi.

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