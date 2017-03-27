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Bir erkek bunları yapıyorsa kesin hoşlanıyordur

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Bir erkek bunları yapıyorsa kesin hoşlanıyordur
lk buluşma geldi çattı... Karşınızda oturan erkeği hiç tanımıyorsanız, onun sizden hoşlanıp hoşlanmadığını nasıl anlayacaksınız? Bu ipuçları çok işinize yarayacak...

Kaşlar gerçekten de kalbin habercisi olabilir mi? Sürekli yüzüne ya da bardağına dokunması ne anlama geliyor? Tanışma uygulaması Happn, erkekleri ilk buluşmada ele veren beden dili işaretlerini açıklıyor!

Diyelim ki yeni biriyle tanıştınız ve o heyecan verici buluşma nihayet gerçekleşti. Ama karşınızdaki kişinin size karşı neler hissettiğini anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Böyle bir durumda tek çareniz, karşınızdaki erkeğin beden dilini doğru okumak. Yolunuzun kesiştiği kişilerle tanışmanızı sağlayan Happn'ın kadınlar için hazırladığı beden dili rehberi, erkekleri ele veren tüm ipuçlarını bir bir açıklıyor.

YÜZÜNE DOKUNUYORSA DOĞRU YOLDASINIZ

Eğer flörtünüz buluşma boyunca sık sık yüzüne dokunuyorsa, size karşı ilgi duyuyor demektir. FOTO:SHUTTERSTOCK
 

Eğer flörtünüz buluşma boyunca sık sık yüzüne dokunuyorsa, size karşı ilgi duyuyor demektir. FOTO:SHUTTERSTOCK

 

Eğer flörtünüz buluşma boyunca sık sık yüzüne dokunuyorsa, size karşı ilgi duyuyor demektir. Karşı tarafın size ilgi duyup duymadığından emin olmak istiyorsanız ellerini takip edin. Gözlerini ovuşturuyorsa, kulaklarına ya da saçlarına dokunuyorsa her şey yolunda demektir.

BARDAĞIYLA OYNAMASININ NEDENİ SIKILMASI DEĞİL

Sizinle konuşurken bardağıyla mı oynuyor? Panik yapmayın, bu bir sıkılma belirtisi değil, sizden hoşlandığının göstergesi. Beden dili uzmanlarına göre bir erkek bir kadınla buluştuğunda sürekli farklı objelerle oynama ihtiyacı duyuyorsa bu onun karşısındakinden hoşlandığı anlamına geliyor.

KAŞLAR KALBİN HABERCİSİ

sevgili
 

Eğer flört ettiğiniz kişi buluşma esnasında sürekli kaşlarını oynatıp, gözlerini büyütüyorsa turnayı gözünden vurdunuz demektir. FOTO:SHUTTERSTOCK

Beden dili uzmanlarına göre erkekler hoşlandıkları bir kadının karşısında konuşurken fazlaca neşeli oluyor. Hatta zaman zaman coşkuyla el kol hareketleri aşırıya kaçabiliyor. Diğer yandan daha az bilinen bir ipucu daha var: Eğer flört ettiğiniz kişi buluşma esnasında sürekli kaşlarını oynatıp, gözlerini büyütüyorsa turnayı gözünden vurdunuz demektir. Sizden hoşlanıyor!

HER TEMAS BİR ŞEY ANLATIR

Buluşmanızın üzerinden biraz vakit geçtikten size bilinçsizce dokunmaya başlayıp başlıyorsa her şey yolunda demektir. Eğer gerçekten sizden hoşlanıyorsa, çekingen bir erkek bile dirseğinize, elinize yada sırtınıza bir şekilde dokunacaktır, bu yüzden gözünüz üstünde olsun. Ancak çok da hızlı karar vermeyin; kazara dokunmalar sayılmaz, ancak bilinçli ise size karşı hisleri olduğuna emin olabilirsiniz.

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