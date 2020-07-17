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Bir evden 1000 TL çalmıştı...Benzer suçlardan askıda davası olduğu için tutuklandı

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Bir evden 1000 TL çalmıştı...Benzer suçlardan askıda davası olduğu için tutuklandı
Bir evden 1000 TL çalmıştı...Benzer suçlardan askıda davası olduğu için tutuklandı

14.7.20 tarihinde, Dörtyol köyünde, hırsızlık yapmak maksadıyla girdiği 2 ikametgâhın birinden 1000 TL sirkat eden M.Y şikâyet üzerine polis tarafından tutuklanmış ve 15.7.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 17.7.20 tarihinde, ev açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlarından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır olmasını temin etmek maksadıyla bir ay süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan BPM Meltem Uçar yemin altında verdiği şahadette olgularla ilg bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Zanlının 14.7.20 tarihinde Dörtyol köyünde 2 eve giriş sağladığın ve bir evden 1000 TL nakit para sirkat ettiğini söyleyen Uçar, tahkikatını tamamladığını belirtti.

KKTC vatandaşı olup Boğaziçi köyünde ikamet eden zanlının askıda benzer suçlardan davası olduğu ve teminat bağlandığına dikkat çeken BPM Uçar, serbest kalması halinde aynı suçları işlemeye devam edeceği aşikârdır diyerek hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görüşülecek davasında haz bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda bir ayı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.

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