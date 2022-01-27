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Bir Fil Tarafından Ezilerek Hayatını Kaybetti

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Ulusal Parkta Araçtan İnen Turist, Bir Fil Tarafından Ezilerek Hayatını Kaybetti
Bir Fil Tarafından Ezilerek Hayatını Kaybetti

Uganda’daki bir ulusal parkta, yolculuk yaptığı araçtan inen turist bir fil tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

Murchinson Şelaleri Ulusal Parkı’nın içinden geçerek Arua kentine giden araçta bulunan Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre hayatını kaybeden Ayman Seyit Elşahani ve arkadaşları hava almak için durup dışarı çıktıkları sırada fil sürüsü yaklaştı.

Elşahani arkadaşları ve araçtan daha uzak bir noktadaydı ve araca dönemedi, bir filin altında ezildi.

Parkın yönetimi olayı teyit etti ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

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