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Bir garip firar girişimi: Kaçmaya çalışan tutuklu hakimin odasına düştü

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Bir garip firar girişimi: Kaçmaya çalışan tutuklu hakimin odasına düştü
Bir garip firar girişimi: Kaçmaya çalışan tutuklu hakimin odasına düştü

İstanbul Küçükçekmece adliyesinde hırsızlıktan suçlananların konulduğu nezarethanede kaçma girişiminde bulunuldu. Nezarethane tavanını kaplayan kontrplağın üzerinde yürüyerek kaçmaya çalışan altı suçludan biri hakimin odasına düştü.

Hırsızlık suçundan tutuklu 20 sanık geçen 31 Ocak’ta Sefaköy’deki Küçükçekmece adliyesine götürüldü. Birinci kattaki nezarethaneye konan tutuklulardan altısı, firar etmek için kavga mizanseni yaratarak tavandaki kontrplağı deldi.

Delikten tavan ile çatı arasındaki boşluğa çıkan altı tutukludan biri kadınlar tuvaletine, ikincisi bir mahkeme kapısının önüne, üçüncüsü de bir hakimin odasına düştü.

Hakimin odasına düşen tutuklu, camı kırarak adliyeden kaçsa da bir gün sonra, diğer firar girişimcileriyse kaçamadan adliye içerisinde yakalandı.

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