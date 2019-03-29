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Bir garip profil: Türbanlılara hakaret ediyor, dua paylaşıyor, TV’lere gidiyor

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İstanbul Atatürk Havalimanı’nda çektiği videoda türbanlılara hakaretler yağdırınca gözaltına alınan Bülent Kökoğlu’nun sosyal medya hesabından tuhaf bir profil çıktı.
Bir garip profil: Türbanlılara hakaret ediyor, dua paylaşıyor, TV’lere gidiyor

Videoda “Her yerde pis başörtülüler, kara fatmalar, Ninjalar var” diye kışkırtıcı ifadeler kullanan Kökoğlu daha önce çok sayıda dini içerikli paylaşımda bulunmuş.

Kökoğlu’nun paylaşımları arasında besmele ve çok sayıda dini içerikli metin ve görseller bulunuyor.

Başörtülü bir kız çocuğu gibi dini içerikli görüntüler paylaşan Kökoğlu’nun iktidara yakın atv dahil televizyonların önünde çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Kökoğlu bu paylaşımların altında çekime geldiğini söylüyor.

Bununla birlikte profilde Kökoğlu’nun Anıtkabir’de çekilmiş fotoğrafları da yer alıyor.

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