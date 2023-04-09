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Bir gecede 6 trafik kazası yaşandı, biri 16 yaşında 4 sürücü tutuklandı

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Bir gecede 6 trafik kazası yaşandı, biri 16 yaşında 4 sürücü tutuklandı
Bir gecede 6 trafik kazası yaşandı, biri 16 yaşında 4 sürücü tutuklandı

Ülkede dün gece meydana gelen ve 4 alkollü sürücünün karıştığı 6 ayrı kazada 3 kişi yaralandı, biri 16 yaşında 4 sürücü tutuklandı.

-Hamitköy çemberi yakınlarında alkollü sürücü kazaya neden oldu

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.30 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana gelen kazada, Aykut Türkmen (E-27) 235 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GG 564 plakalı araç ile giderken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve Hamitköy Çemberi yakınlarında, Serkan Çelik(E-19) yönetimindeki KC 430 plakalı aracın sol ön yan kısmına çarptı. Kazada yaralanan Aykut Türkmen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

- Gazimağusa'da araç yayaya çarptı, sürücü tutuklandı

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde de dün gece saat 23.00 sıralarında bir kaza yaşandı. Kazada, Furkan Sünmez (E-24), yönetimindeki UK 431 plakalı araç ile İskele’ye doğru seyrettiği sırada Koruk Market önlerinde, dikkatsizliği sonucu yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Oğuzhan Tokatlı(E-20)’ya çarptı. Kazada sağ ayağı kırılan Oğuzhan Tokatlı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı, araç sürücüsü Furkan Sünmez ise tutuklandı.

 

-Gazimağusa-İskele anayolundaki kazada alkollü sürücü tutuklandı

 

Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, bu sabah 02.00 sıralarında meydana gelen kazada ise Amin Borji (E-19) 62 miligram alkollü içki tesiri altında, PC 481 plakalı araç ile İskele’ye doğru giderken, Eyva Çemberi yakınlarında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundaki kaldırım taşlarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı, araç sürücüsü Amin Borji tutuklandı.

İskele Ceasar Resort içerisinde ise bu sabah saat 02.30 sıralarında yaşanan kazada Petr Isıakın (E-37) 249 miligram alkollü içki tesiri altında, UF 596 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yol kenarında park halinde bulunan PM 986 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle PM 986 plakalı araç, ileriye savrularak yine yol kenarında park halinde bulunan ZUC 523 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı, araç sürücüsü Petr Isıakın tutuklandı.

-16 yaşında araç kullandı, kaza yaptı, tutuklandı

Gönyeli’de de 16 yaşındaki sürücünün karıştığı bir kaza yaşandı. Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada Mehmet Ali Koç (E-16), EM 167 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu önünde Ecevit Sokağa dönmek için bekleyen Sevda Baygün (K-47) yönetimindeki PR 126 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 16 yaşındaki Mehmet Ali Koç sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

-Lefkoşa-Girne anayolundaki kazada alkollü sürücü yaralandı

Sabah 04.40 sıralarında ise Lefkoşa-Girne Anayolu’nda, Mustafa Öztürk (E-28) 224 miligram alkollü içki tesiri altında, ZRB 802 plakalı araç ile Lefkoşa’ya doğru giderken, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kavşağını geçtikten sonra sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve toprak sete çarpıp durdu. Kaza sonucu araç sürücüsü Mustafa Öztürk, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

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