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Bir gecede iki kaza: 2 yaralı, 1 köpek telef oldu

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Lefkoşa ve Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda günün ilk saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı, bir köpek de telef oldu.
Bir gecede iki kaza: 2 yaralı, 1 köpek telef oldu

Bisiklet sürücüsü yaralandı

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında Safi DEMİRBİLEK (E-70) yönetimindeki RT 358 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Mehmetçik Gazinosu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Tajal İSLAM (E-35) kullanımındaki bisikletin arka tekerleğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Tajal İSLAM, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun 28-29’inci kilometreleri arasında saat 03.30 sıralarında Çise YILMAZ (K-23) 110 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MG 972 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yol içerisinde durmakta olan başıboş köpeğe çarptıktan sonra, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve orta refüj içerisinde bulunan çiçeğe çarparak takla atıp tekerlekleri üzerinde durdu. Kaza sonucu söz konusu köpek telef olurken, yaralanan araç sürücüsü Çise YILMAZ ise, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

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