 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.084
  • Altın 141,209
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Bir gecede iki ölümlü kaza!

» »
Bir gecede iki ölümlü kaza!
Dün akşam Girne-Alsancak yolunda geçekleşen ölümlü trafik kazasından tam 4 saat sonra bir kaza daha gerçekleşti. 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti...

Bugün sabaha karşı, saat 00:20 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolunun 12-13’üncü kilometreleri arasında, Mehmet Karakuş (E-25), yönetimindeki DD 683 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli virajı alamayarak yolun sağından dışarıya çıktı ve yol kenarında bulunan çelik bariyerlere aracının sağ ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile tekrar yola savrulan DD 683 plakalı araç o esnada Girne istikametine doğru seyreden Muhammad İkbal (E-54) yönetimindeki TND 087 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarptı ve DD 683 plakalı araç yol dışına çıkarak toprak banket içerisinde alev alarak yandı.

İlgili Haber: 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti... 

Kaza sonrası yanan DD 683 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüsnü Buğarhan (E-20) yanan araçtan fırlayıp yanarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan DD 683 plakalı araç sürücüsü Mehmet Karakuş kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip kalp damar cerrahisinde müşahede altına alındı.

TND 087 plakalı araç sürücüsü Muhammed İkbal ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ferhat Küçükbalaban (E-43), Ayfer Küçükbalaban (E-35) ve Deniz Küçükbalaban (E-16) yaralanarak kaldırılmış oldukları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip Ferhat Küçükbalaban taburcu edilirken, Ayfer Küçükbalaban ve Deniz Küçükbalaban Yakındoğu Üniversitesi Hastanesinde, Muhammed İkbal ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Benli Avrupa'ya seslendi: Bizi denetleyin, yol gösterin09 Temmuz 2017 Pazar 11:40
  • Bir günde 3 yangın birden!09 Temmuz 2017 Pazar 11:24
  • Otellerde doluluk %80'lerde08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:28
  • Basın-Sen: “Bu son şanstır söylemlere katılmıyoruz”07 Temmuz 2017 Cuma 18:10
  • Saner ısrarcı: Temmuz ve Ağustos'da güneş altında işlenebilir07 Temmuz 2017 Cuma 18:01
  • Yine trafik kazası: Yaralılar var07 Temmuz 2017 Cuma 16:43
  • TC Başbakanı Yıldırım'dan Crans-Montana değerlendirmesi07 Temmuz 2017 Cuma 16:15
  • Enerji Bakanı Atun: "Biz devletimize inanan insanlarız”07 Temmuz 2017 Cuma 16:02
  • Ertuğruloğlu: “İyi komşular olarak yan yana barış içinde…”07 Temmuz 2017 Cuma 16:00
  • GSM hatlarına kimlik zorunluluğu getiriliyor07 Temmuz 2017 Cuma 15:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti