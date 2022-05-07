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Bir gelişme yok ama Konferansı düzenleniyor:... “Son Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu” konulu konferans düzenliyor.

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Girne Düşünce Derneği, “Son Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu” konulu konferans düzenliyor.
Bir gelişme yok ama Konferansı düzenleniyor:... “Son Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu” konulu konferans düzenliyor.

Girne Düşünce Derneği, “Son Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu” konulu konferans düzenliyor.

Konferans, 11 Mayıs Çarşamba günü, saat 20.00’da Girne’de The Colony Hotel’de yer alacak. Konferansa, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy ve AKEL Eski Genel Sekreteri Andros Kipriyanou konuşmacı olarak katılacak.

Toplantı moderatörlüğünü Ahmet Gürol Efsun’un yapacağı etkinlikte, tüm konuşmalar Türkçe/Rumca çeviri yapılacak.

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