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Bir grup LGBT içerik üreticisi, ayrımcılık iddiasıyla YouTube ve Google'a dava açıyor

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Video içerikler üreten bir grup LGBT birey, hem YouTube'a hem de sahibi Google'a "ayrımcılık" iddiasıyla dava açıyor.
Bir grup LGBT içerik üreticisi, ayrımcılık iddiasıyla YouTube ve Google'a dava açıyor

Grup, YouTube'un LGBT bireylerle ilgili videolara verilen reklamları engellediği ve bu videoların platformda bulunabilirliği ile erişimini kısıtladığını iddia ediyor.

Grup, YouTube'un "eşcinsel" ya da "lezbiyen" gibi "tetikleyici kelimeler" içeren videolarındaki reklamları kaldırdığını, LGBT temalı videoları sık sık "hassas" içerik olarak etiketlediğini ve bu videoları arama sonuçlarında göstermediğini öne sürüyor.

YouTube hakkında dava açmaya hazırlananlar arasında 850 bin takipçisi olan bir kanal yöneten şarkıcı Bria Kam ve oyuncu Chrissy Chambers, cinsel eğitim videoları hazırlayan Amp Somers, trans bir erkek olarak yaşamını videolarla anlatan Chase Ross ve LGBT alanında eğitici videolar yayınlayan Lindsay Amer bulunuyor.

YouTube iddiaları reddediyor

YouTube ise iddiaları reddediyor ve videoların reklam geliri elde edip edememesinde veya arama sonuçlarında görünüp görünmemesinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi unsurların etkili olmadığını söylüyor.

YouTube Sözcüsü Alex Joseph, "Politikalarımızda cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği gibi kavramlar yer almıyor ve sistemlerimiz de videoları bu unsurlara veya 'eşcinsel' ya da 'trans' gibi terimleri içermesine göre kısıtlıyor değil" dedi.

Joseph, ayrıca nefret suçunun önlenmesi konusunda çok ciddi yaklaşımları olduğunu ve bu konudaki kuralları ihlal eden içerikleri hızlı bir şekilde çıkardıklarını söyledi.

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