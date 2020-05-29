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Bir grup maymun, şüpheli ‘corona’ hastalarından alınan numuneleri ‘çaldı’

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Hindistan’da bir grup maymun, laboratuvar teknisyeninin elinden şüpheli Covid-19 hastalarından alınan numuneleri ‘çaldı‘.
Bir grup maymun, şüpheli ‘corona’ hastalarından alınan numuneleri ‘çaldı’

Times Now’ın haberine göre Uttar Pradeş eyaletinde yaşanan olayda Meerut Medical College kampüsünde teknisyen üç şüpheli hastadan aldığı numuneleri taşıdığı sırada bir grup maymunun ‘saldırısına uğradı‘. Teknisyenin elindeki numuneleri alan maymunlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Maymunlardan biri daha sonra test kitinden bazı parçaları yerken bir ağacın üstünde görüntülendi

Numuneler henüz test edilemediğinden şüpheli hastalardan yeniden örnek alındı.

‘Çalınan‘ numunelerin kan örnekleri olduğu öğrenilirken yerel halk maymunlar aracılığıyla virüsün daha çok yayılmasından korkuyor. Ancak Meerut Medical College’dan bir yetkili corona virüsünün maymunlara bulaşabildiğine dair bir kanıt olmadığını açıkladı.

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