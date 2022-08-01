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Bir gün artık 24 saat değil...

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Geçtiğimiz haziran ayının sondan bir önceki gününde, dünyanın en kısa gün rekoru kırıldı.
Bir gün artık 24 saat değil...

Dünyamız 29 Haziran 2022 tarihinde, kendi etrafında dönüş süresini yaklaşık olarak 1.59 milisaniye (bir mili saniye bir saniyenin binde birine denktir) daha erken tamamladı. Bu sayede de mavi gezegenimiz 19 Temmuz 2020 yılında kırdığı 1.47 milisaniyelik rekoru egale etti. Bilim insanlarına göre bu hızlanmanın temel sebepler, çekirdekteki ya da magmadaki bazı değişimler, okyanuslarda yaşanan değişimler, gelgitlerin çoğalması veya azalması ve iklim değişikliği gibi durumlardan kaynaklı olabilir.

Dünya bu şekilde hızlanmaya devam ederse, bir süre sonra bir gün artık 23:59:58’de tamamlanmış olacak. Buda zamanı doğru bir şekilde hesaplarken negatif saniye uygulamasına geçmemize sebep olacak.  Negatif saniye uygulaması zamanlama ile ilişkili yazılımları tamamen bozacak.

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