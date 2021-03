''Bir gün değil her gün mücadele edeceğiz''

Bu coğrafyada yaşayan herkesin ve her kesimin cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, din, ırk, etnik köken ayrımcılığına uğramadan, özgür bir vicdan ve eşit yurttaşlar olarak yaşaması, kadına uygulanan her türlü şiddetin her yerde ve her koşulda son bulması için bir gün değil, her gün mücadele etmeye devam edeceğiz.