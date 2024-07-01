Bir günde 2 ani ölüm... Biri 65 diğeri 82 yaşındaydı...

30.06.2024 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Mümin GÜLER (E-65), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.
01.07.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Alsancak’ta sakin Carole Ann CAMERON (K-82), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.
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