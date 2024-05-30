Bir günde 3 ani ölüm... En küçüğü 68, en büyüğü 90 yaşında...

1. 29.05.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Paşaköy’de sakin Kamil BAŞARI (E-68), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 29.05.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde sakin Tahir AKARTÜRK (E-90), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

3. 29.05.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otel odası içerisinde kalmakta olan turist Selahattin GÜRİŞ (E-71), aniden rahatsızlanması sonucu ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.