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Bir günde 3 ani ölüm... Yaşları 27, 51 ve 73!

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Ülke genelinde dün 3 ayrı ani ölüm olayı yaşandı.
Bir günde 3 ani ölüm... Yaşları 27, 51 ve 73!

Ülke genelinde dün 3 ayrı ani ölüm vakası yaşandı. 

Polisten yapılan açıklama şöyle:

 08.08.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, İskele’de yüzmek için denize giren Mıluse VALOSKOVA (K-73), deniz içerisinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp kapak hastalığı, suda boğulma ve asfiksi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Beyin kanaması geçirip öldü!

31.07.2024 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan Mary Ladi MUSA (K-27), iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış ve beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı. Bahse konu şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak  08.08.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir.  Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “patolojik beyin kanaması, hipertrofik kalp hastalığı, beyin ödemi ve gelişen komplikasyonlar” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Evinde rahatsızlandı, kurtarılamadı!

 09.08.2024 tarihinde, saat 06:15 sıralarında, Gaziveren’de, Alsancak’ta sakin Zekeriya SARAÇ (E-51) bulunduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu arkadaşları tarafından götürüldüğü Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak  yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılan otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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