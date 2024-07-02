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Bir günde 3 iş kazası: 2'si yoğun bakımda

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Ülke genelinde dün 3 ayrı iş kazası meydana geldi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Bir günde 3 iş kazası: 2'si yoğun bakımda

Polisin meydana gelen  kazalarıyla ilgili açıklaması şöyle:

 

 01.07.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde yapımı devam etmekte olan bir apartmanın inşaatında çalışan Narıman UMAROV (E-27), apartmanın ikinci katında çalıştığı sırada yaklaşık 4,5 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3 Metre yükseklikten zemine düştü

01.07.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Demirhan’da bir ikametgahın çatı kısmında, Hasan KOÇ (E-46) kaynak işi yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, göğüs ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Klima montajı yaparken düştü

01.07.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde, Monır Hossaın Sarder KHOKON (E-31) merdiven üzerinde klima montajı yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 1,70 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kaburga kemiklerinde kırık ve beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede alına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir

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