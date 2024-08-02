Bir günde 3 kaza... 2 tutuklu, 2 yaralı...

01.08.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Mutluyaka Köyü ile Gazimağusa-Lekoşa Anayolu arasında bulunan isimsiz yol üzerinde, Okan GÖKTÜRK (E-27) yönetimindeki GE 777 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yönetimindeki GE 777 plakalı aracı ile olay yerinden ayrılan Okan GÖKTÜRK, tespit edilerek alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddetmesi sonucu tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anayoldan gelen araçlara öncelik hakkı vermedi!

01.08.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Mutluyaka kavşağında, Hatice AKBAŞ (K-18) yönetimindeki SJ 934 plakalı araç ile Mutluyaka Köyü içerisinden gelerek anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Lefkoşa-Gazimağusa Anayoluna giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Batuhan AMBAR(E-22) yönetimindeki DF 932 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.Kaza sonucu yaralanan SJ 934 plakalı araç sürücüsü Hatice AKBAŞ ile araçtaki yolcu Safiye AKBAŞ (K-44) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, Safiye AKBAŞ’ın belinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, her iki şahıs da taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

236 Promil alkollü çıktı

02.08.2024 tarihinde, saat 00:20 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Kadir GEBEN (E-41) 236 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SJ 666 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden sürücüsü ve plakası meçhul aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. SJ 666 plakalı araç sürücüsü Kadir GEBEN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.