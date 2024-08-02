  • BIST 10623.05
  • Altın 2623.446
  • Dolar 33.1672
  • Euro 35.828
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

Bir günde 3 kaza... 2 tutuklu, 2 yaralı...

» »
Dün ülke genelinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi tutuklandı, 2 kişi yaralandı.
Bir günde 3 kaza... 2 tutuklu, 2 yaralı...

 01.08.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Mutluyaka Köyü ile Gazimağusa-Lekoşa Anayolu arasında bulunan isimsiz yol üzerinde, Okan GÖKTÜRK (E-27) yönetimindeki GE 777 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yönetimindeki GE 777 plakalı aracı ile olay yerinden ayrılan Okan GÖKTÜRK, tespit edilerek alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddetmesi sonucu tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anayoldan gelen araçlara öncelik hakkı vermedi!

01.08.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Mutluyaka kavşağında, Hatice AKBAŞ (K-18) yönetimindeki SJ 934 plakalı araç ile Mutluyaka Köyü içerisinden gelerek anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Lefkoşa-Gazimağusa Anayoluna giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Batuhan AMBAR(E-22) yönetimindeki DF 932 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.Kaza sonucu yaralanan SJ 934 plakalı araç sürücüsü Hatice AKBAŞ ile araçtaki yolcu Safiye AKBAŞ (K-44) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, Safiye AKBAŞ’ın belinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, her iki şahıs da taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

236 Promil alkollü çıktı

02.08.2024 tarihinde, saat 00:20 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Kadir GEBEN (E-41) 236 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SJ 666 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden sürücüsü ve plakası meçhul aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. SJ 666 plakalı araç sürücüsü Kadir GEBEN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşırı sıcakların etkisi sürüyor02 Ağustos 2024 Cuma 08:02
  • Lefkoşa'da Büyük Filistin Mitingi’ne Davet01 Ağustos 2024 Perşembe 19:02
  • İsmail Heniyye için KKTC’de gıyabi cenaze namazı kılınacak ve dua edilecek01 Ağustos 2024 Perşembe 19:01
  • Yüksek Değerlendirme Kurulu, Piyade Kurmay Albay Akbaş’ı tuğgeneralliğe terfi ettirdi01 Ağustos 2024 Perşembe 17:51
  • Ferhat Mamülcü, son yolculuğuna uğurlandı…01 Ağustos 2024 Perşembe 14:46
  • "Mukavemet Yol Koşusu"nun ödül töreni yapıldı01 Ağustos 2024 Perşembe 14:42
  • 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı… Lefkoşa’da Atatürk Anıtı ve Şehitler Anıtı’nda tören yapıldı01 Ağustos 2024 Perşembe 14:37
  • Şişede durduğu gibi durmadı... Polisleri yumrukladı, hücrenin camını kırdı!01 Ağustos 2024 Perşembe 14:35
  • Bisiklet hırsızı, kaçak çıktı!01 Ağustos 2024 Perşembe 14:34
  • Eski eşine silah doğrulttu: Barışmazsan seni de kendimi de öldürürüm01 Ağustos 2024 Perşembe 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti