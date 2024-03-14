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Bir günde 3 kaza: 2 yaralı, 1 tutuklu

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Dün ülke genelinde 3 ayrı trafik kazası meydana geldi, 2 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı.
Bir günde 3 kaza: 2 yaralı, 1 tutuklu

Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

13.03.2024 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Girne’de Şehit Özdemir Özocak Sokak üzerinde, Özkan KONCA (E-67) yönetimindeki PN 629 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun batı kısmında bulunan kaldırım üzerinde güney istikametine doğru yürüyen ve kaldırım üzerinde bulunan çöp konteynerini dolaşmak için yol içerisine giriş yapan yaya Filiz GÜMÜŞBURUN (K-62)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Filiz GÜMÜŞBURUN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Kolan Hastanesi’ne sevk edilerek sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Motorsiklet sürücüsü yoğun bakımda... 

 13.03.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Çatalköy’de Düzkaya Caddesi üzerinde, Mehmet KURTMAN (E-45) yönetimindeki NP 749 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet KURTMAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Alkol için nefes örneği vermeyi reddetti, tutuklandı

 14.03.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da İbrahim Hasan Caddesi üzerinde, Umut BEY (E-26) yönetimindeki NK 745 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarptıktan sonra kaza yerinde durmayarak ayrılmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kaza Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruştumada, kazaya methaldar araç sürücüsü Gazimağusa’da tespit edilmiş olup, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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