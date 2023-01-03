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Bir günde 3 kaza, 6 yaralı!

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Bir günde 3 kaza, 6 yaralı!
Bir günde 3 kaza, 6 yaralı!

Kazalardan ilki 15.30 sıralarında İskele - Lefkoşa Anayolu üzerinde Gönendere köy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kazada, Kazım Özer (E-60), yönetimindeki SP 501 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Gönendere kavşağını geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla attı. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan Özer ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Emine Özer (K-54) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından, aynı gün taburcu oldu.

 

Gazimağusa’da araç yayaya çarptı


Gazimağusa’da Ticaret Lisesi önünde ise dün 16.00 sıralarında araç yayaya çarptı. Açıklamaya göre, Gazimağusa’da Cengizhan Sokak boyunca doğu istikametine doğru yönetimindeki LH 203 plakalı araçla dikkatsizce seyreden İrem Yılmaz (K-18),  Ticaret Lisesi önlerine geldiğinde yolun solunda yaya olarak bekleyen Selin Karabulut’a (K-17) çarptı. Kaza sonucu yaralanan Selin Karabulut, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

 

Girne'deki kaza...

Girne -Alsancak Çevre yolunda da dün 22.00 sıralarında bir kaza yaşandı. Kazada, Girne -Alsancak Çevre yolunun 0-1 kilometreleri arasında, Chloe Koy Yandolı (K-20) yönetimindeki ZLN 433 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce Eziç trafik ışıklarında tarafında kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam etti ve o esnada İzci Sokak üzerinde tarafında yeşil ışık yandığı için hareket eden Mehmet Alkan (E-60) yönetimindeki PL 346 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden ZLN 433 plakalı araç trafik lambası ve aydınlatma direğine çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan ZLN 433 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Danıel Shımbı Bondo (E-27) ve Kıtoko Crıstıne Emısact (K-19) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek hastanesinde görmüş oldukları ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

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