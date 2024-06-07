Bir günde 3 yangın...

Kuzey Kıbrıs genelinde dün üç farklı bölgede yangınlar meydana geldi. Yangınlar çeşitli bölgelerde maddi hasara yol açarken, yetkililer olayların nedenini araştırmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs genelinde dün üç farklı bölgede yangınlar meydana geldi. Yangınlar çeşitli bölgelerde maddi hasara yol açarken, yetkililer olayların nedenini araştırmaya devam ediyor.

Minareliköy’de Yangın

Minareliköy’de, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında yol kenarındaki arazi içerisinde bulunan kuru otlar, çöpler ve bir ikametgaha ait iki tonluk plastik su deposu yanarak zarar gördü. Bölge sakinleri ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akıncılar’da Büyük Yangın

Saat 11:40 sıralarında Akıncılar yolu üzerinde başlayan yangın, geniş bir alana yayılarak büyük maddi hasara neden oldu. Yangına Polis İtfaiye ekipleri, Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi, Su İşleri Dairesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Orman Dairesi ekipleri ve askeri personel müdahale etti. Yangın sonucu:

50 dönüm arazi içerisindeki çam, servi, okaliptüs ve akasya ağaçları,

50 dönüm biçilmemiş buğday,

120 dönüm anız,

20 adet rulo balya,

10 adet ahşap elektrik direği ve 500 metrelik elektrik kablosu,

10 adet ahşap telefon direği ve 1000 metrelik telefon kablosu yanarak zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemediği için soruşturma sürüyor.

Avtepe’de Araç Yangını

Akşam saat 23:30 sıralarında Avtepe’de Ahmet KUMSAL’a ait ikametgahın garajında park halinde bulunan DM 283 plakalı salon araçta yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangının araçtaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu başladığı düşünülüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda aracın ön kısmı ve iç döşemeleri zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.