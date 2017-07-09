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Bir günde 3 yangın birden!

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Bir günde 3 yangın birden!
Bir kaç sat arayla meydana gelen ve sebepleri henüz belirlenemeyen yangınlar sonucu bir çok tarım aracı ve bitki yanarak hasar gördü.

Geçtiğimiz sabah saat 11:00 sıralarında, Beyarmudu köyünün doğu kısmında bulunan Tahir Hocanın'a ait arazi içinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafınca söndürülen yangın sonucu  Tahir Hocanın'a ait 25 dönüm anız, 20 adet tekerlek bala ve 100 metre uzunluğunda 90'lık plastik sulama borusu tamamen ve   Ertan Özgürün'e   ait 4 adet zeytin ve 2 adet çam ağacı kısmen yandı.
Öte yandan yine geçtiğimiz gün saat 11.50 sıralarında, Paşaköy’de Bahçeler diye bilinen mevkide Fakı Akçakaya’ya ait arazinin kenarında bulunan dere yatağı içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafınca söndürülen yangın sonucu Fakı Akçakaya'ya ait bir adet 30 metre uzunluğunda 3 inçlik su borusu, bir adet 50 metre uzunluğunda 4 inçlik su borusu ve bir adet 170 metre uzunluğunda 3x4 mm'lik elektrik kablosu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.  

Ve yine geçtiğimiz gün saat 14.40 raddelerinde Serhatköy'de,   Halil Yangın’a ait arazide henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafınca söndürülen yangın sonucu 3 dönüm alan içerisinde bulunan 1 dönüm biçilmemiş arpa ile 2 dönüm alan içerisindeki kuru ot ve çöpler yandı.

Sebepleri halen belirlenemeyen yangınlarla ilgili polis soruşturma başlattı.

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