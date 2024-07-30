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Bir günde 3 yangın... Zarar büyük...

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Ülke genelinde dün üç ayrı bölgede yangın çıktı. Çıkan yangınlar İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile söndürüldü.
Bir günde 3 yangın... Zarar büyük...

Göçeri’de Bağlı Caddesinin güney kısmında meydana gelen yangın sonucu 15 dönümlük arazi içerisindeki anızlar ile 220 adet rulo balya ve 5  dönümlük dere yatağı içerisindeki kuru otlar ile 50 adet alıç ve 10 adet akasya  yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Çekici arkasındaki araç alev aldı

29.07.2024 tarihinde, saat 16.20 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolunun Boğazköy Mevkiinde, bir çekici araç arkasında çekilen salon aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarında meydana gelen yangın sonucunda, aracın elektrik ve plastik aksamları ile makine kapağı yanarak zarar görmüştür. Yangına ilk müdahale çekici araç sürücüsü tarafından yangın söndürme cihazı ile yapılarak söndürmüş, akabinde olay yerine gelen  itfaiye ekipleri tarafından gerekli kontroller yapılarak güvenlik sağlanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Park halindeki araçta yangın çıktı!

30.07.2024 tarihinde, saat 04.30 sıralarında, İskele’de, Long Beach bölgesinde bir apartmana ait araç park yerinde, park halinde bulunan bir salon aracın bagaj kısmında, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; aracın bagaj iç kısmı, arka farları, bagaj içerisinde bulunan bir adet dizüstü bilgisayar, bir adet I-Pad ve bir adet TC Pasaportu tamamen yanarak, aracın arka camı patlamak ve arka tamponu ile boyası ise ısıdan dolayı zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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