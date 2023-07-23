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Bir günde 4 ayrı bölgede yangın çıktı!

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Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, dün ülkenin dört farklı noktasında dört ayrı yangın olayı meydana geldi.
Bir günde 4 ayrı bölgede yangın çıktı!

Gazimağusa – Lefkoşa Anayolunun Güvercinlik kavşağı, Kılıçarslan, Tuzluca yol kavşağında ve Gönyeli- Yenikent’te çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.

  1. 22.07.2023 tarihinde, saat 16:45 sıralarında,Gazimağusa – Lefkoşa Anayolunun Güvercinlik kavşağıyakınlarında, yol kenarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.Yangın itfaiyeekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu yaklaşık on iki dönümlük arazi içerisindeki anızlar tamamen, beş adet akasya ağacı ise kısmen yanarak hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

2. 22.07.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Kılıçarslan’da, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu 2,5 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, makilik alan ve atık çöpler yanmıştır. Yangın polis, itfaiye ve askeri personelin katkıları ile söndürülmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

3.  22.07.2023 tarihinde, saat 15:15 sıralarında, Tuzluca yol kavşağında, M.D.(E-61) yönetimindeki tır araç ile, Büyükkonuk istikametinden Çayırova istikametine doğru konu aracın arkasında çekmekte olduğu dorsede bulunan paletli rok aracı taşıdığı sırada, aracın orta gerilim hatlarına temas etmesi neticesinde tellerin koparak kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu yol kenarında bulunan kuru otlar yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.


4.  22.07.2023 tarihide, saat 16.50 sıralarında, Gönyeli- Yenikent’te, İsmet İnönü Sokak üzerinde bulunan elektrik trafosunda aşırı yüklenme nedeniyle meydana gelen yangın sonucu üç adet baraölçü trafosu ve bakır kablo yanarak hasar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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