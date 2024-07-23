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Bir günde 4 yangın…

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Çatalköy, Girne, Yeşilırmak ve Kumkoy’de dün dört farklı yangın meydana geldi.
Bir günde 4 yangın…

Çatalköy, Girne, Yeşilırmak ve Kumkoy’de dün dört farklı yangın meydana geldi.

Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, polisin soruşturması devam ediyor.

Çatalköy

Polisten verilen bilgiye göre, Çatalköy’de dün saat 11.15 sıralarında Teknecik Elektrik Santrali’nin batı kısmında bulunan çöplük alanda meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru dallar, molozlar ve atık çöpler yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Girne

Girne’de saat 20.30 sıralarında Şair Can Yücel Sokak üzerinde, park halinde bulunan bir şahsa ait salon aracın motor bölümünde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde, aracın motor bölümü kısmen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeşilırmak 

Yeşilırmak’ta saat 11.30 sıralarında Şht Nihat Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir şahsa ait arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu, arazi içerisindeki kuru otlar ile 3 adet zeytin, 1 adet dut, 1 adet nar ve 1 adet şeftali ağaçları yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kumköy

Kumköy Su Tesisleri Bölgesinde bulunan çöplük alanda saat 13.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucu, yarım dönümlük alan içerisindeki çöpler ve molozlar ile bir adet elektrik direği yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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