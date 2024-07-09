Bir günde 5 kaza; 2 yaralı, 1 tutuklu

08.07.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Calvin Butik önünde bulunan araç park yeri içerisinde, Devrim BARÇIN (E-42), kullanımındaki park halinde bulunan KE 224 plakalı aracın ön sağ kapısını araçların seyir istikametine doğru açması sonucu, o esnada gerisinden gelip kuzey istikametine doğru kullanımındaki elektrikli scooter ile seyreden Ahmet PORSNOK (E-16)’un önünü tıkaması neticesinde, scooter sürücüsü aracın ön sağ kapısına çarpmıştır. Çarpışmadan sonra scooter sürücüsü yere düştüğü esnada, gerisinden gelip aynı istikamete doğru seyreden Seval İSMETOĞULLARI (K-38) yönetimindeki SR 401 plakalı salon aracın sağ ön yan kısmına ayakları ile çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan scooter sürücüsü Ahmet PORSNOK, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Dikkatsizliği kaza getirdi...

08.07.2024 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Küçükerenköy-Tatlısu Anayolu üzerinde, Kerim Berk DELİBAŞ (E-18) yönetimindeki YH 200 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, tehlikeli mahalde dikkatsizce araçları sağından geçmeye çalışması sonucu, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağında bulunan beton şantiyesine dönüşe geçen Ahmet ALKAN (E-42) yönetimindeki RE 158 plakalı otobüsün sağ dikiz aynasına ve akabinde yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra, yolun sağında bulunan dere içerisinde takla atıp tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Ortopedi servisinde müşehede altına alındı

08.07.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da Polatpaşa Bulvarı üzerinde, Cihan YAZICI (E-40) yönetimindeki TGD 255 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Fevzi Çakmak Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce bulvara giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Anıt Çemberi istikametine doğru seyreden Mahmut ÖZÇOBAN (E-70) yönetimindeki BD 684 plakalı motosikletin gidiş istikametini tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mahmut ÖZÇOBAN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol kalçasında kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşehede altına alınmıştır. TGD 255 plakalı araç sürücüsü Cihan YAZICI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Girne'de kaza...

08.07.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Babajan HAMRAYEV (E-45) yönetimindeki MP 568 plakalı beton mikseri ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dönel kavşağa geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun soluna geçmiş ve o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Nazemin ŞAHALİ (K-25) yönetimindeki NC 624 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan NC 624 plakalı araç, yolun solundan çıkmış ve bordür taşları ile demir korkuluklara da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

148 Promil alkollü çıktı

08.07.2024 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde, Kıraç GÖÇMEN (E-20) 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PG 653 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Kalkan Restoran önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan YJ 201 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. PG 653 plakalı araç sürücüsü Kıraç GÖÇMEN aleyinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.