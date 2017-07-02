Bir günde 5 yangın birden!

Polis Basın Subaylığı yayımladığı bültenle yangınları şu ifadelerle aktardı:

1. 01.07.2017 tarihinde, saat 10:15 sıralarında, Güzelyurt'ta, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Türel TÜM'e ait 3 dönüm anız tamamen, Osman AYHUN'a ait 10 adet narenciye ağacı kısmen, 50 metre uzunluğunda 75'lik plastik boru ve 30 metre 16'lık damlama lastiği tamamen, Tamer TÜM'e ait telli alan içerisinde bulunan yaklaşık 100 adet tahta palet tamamen yanmış olup konu paletler üzerinde bulunan çeşitli ebatlardaki fayans ve seramikler çıkan is ve ısıdan dolayı zarar görmüştür. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 01.07.2017 tarihinde saat 13:05 sıralarında, Güzelyurt’ta, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan elektrik kurumuna ait MD4 - MD5 numaralı direklere bağlı tellerden iki tanesinin kopması neticesinde çıkan kıvılcımdan dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangında Mehmet TURAY’a ait 3 adet narenciye ağacı kısmen, 7 adet servi, 3 adet 75’lik plastik boru ve 40x3 metre ebadında kuru otla kaplı alan tamamen yanarak hasar görmüştür. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 01.07.2017 tarihinde, saat 15:10 sıralarında, Kalkanlı’da, Eski Akdeniz Yolu olarak bilinen mevkide, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın Osman YEŞİLOVALI’ya ait 45 adet narenciye ağacı kısmen, 9 dönüm anız, 10 adet 6 metre uzunluğunda 75 mm’lik kelepçeli boru, 200 metre 16 mm’lik sulama lastiği ve 300x2 ebadında kamışlık, Saffet BİNATLILI’ya ait 6 dönüm biçilmemiş arpa, 4 kamyon kesilmiş narenciye ağacı odunları, 150x5 ebadında kamışlık ve Ramadan BİNATLILI’ya ait 5 dönüm anız yanarak hasar görmüştür. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

4. 01.07.2017 tarihinde saat 17:30’da Dağaşan sokak Minareliköy’de, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangında yol kenarında bulunan kuru ve Göçmen Aziz ERTAÇ’a ait Altan GÜLERCAN’ın kullanımında bulunan ağıl içerisinde bulunan 140 metre kare kuru otlar ve 1 adeti kısmen 1 adeti de tamamen olmak üzere 2 adet 10X5 ebatlarındaki mertekler yanmıştır. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

5. 01.07.2017 tarihinde saat 10.15’de Akıncılar’da, Şehit Teğmen Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ne ait olan ve batısında bulunan tarım arazisinde kırık cam parçasına düşen güneş ışınlarının ısınması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın sonucu 12 dönüm biçilmiş buğday anızı ve 4 adet büyük kare buğday kalemi balası tamamen yanmıştır. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.