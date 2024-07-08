Bir günde 6 kaza; 4 sürücü alkollü, 1 kişi yaralandı, 1 köpek telef oldu!

Dün ülke genelinde 6 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 araç sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilirken, meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralandı, 1 köpek telef oldu.

07.07.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Lapta’da Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, Alparslan ŞEREMET (E-27) 308 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JU 005 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Süleyman MİROĞLU (E-30) yönetimindeki SA 592 plakalı aracı geçmeye çalıştığı esnada, dikkatsizliği sonucu SA 592 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. JU 005 plakalı araç sürücüsü Alparslan ŞEREMET aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

193 Promil alkolle direksiyon başına geçti

07.07.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gönyeli Yenikent’te Öğretmenler Caddesi üzerinde, Tuğyan ATIFSOY (E-45) 193 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NB 049 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada aynı cadde üzerinde seyreden Barış Fırat ŞAKIR (E-30) yönetimindeki NM 950 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. NB 049 plakalı araç sürücüsü Tuğyan ATIFSOY aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Köpeğe çarptı...

07.07.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Ulukışla’da Okullar Yolu Sokak üzerinde, Burak CANKURT (E-16) yönetimindeki SN 739 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yol içerisinde bulunan bir şahsa ait köpeğe çarpmıştır. Kaza sonucu söz konusu köpek olay yerinde telef olmuştur. Bahse konu araç sürücüsü aleyhinde sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Motosikletliye çarptı!

07.07.2024 tarihinde, 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Nizamettin HATAY (E-23) yönetimindeki MH 123 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Tane Ecza Deposu önlerine geldiğinde, önündeki trafik sıkışıklığından dolayı şerit değiştirmeye çalışan Malak SOHAİL AHMAD(E-23) yönetimindeki SU 441 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motorsiklet sürücüsü Malak SOHAİL AHMAD, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

191 Promil alkollü çıktı

07.07.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 1’inci kilometresi üzerinde, Nevzat Burhan GÜRKAN (E-40) 191 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NY 961 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada anayol üzerinde Gönyeli’ye dönmek için hareket eden Songur ARABACIOĞLU (E-31) yönetimindeki SA 212 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. NY 961 plakalı araç sürücüsü Nevzat Burhan GÜRKAN aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

222 Promil alkolle yola çıktı

07.07.2024 tarihinde, 22.00 sıralarında, İskele’de Unimar Çemberi ile Lokum Çemberi arasındaki anayol üzerinde, Muhammet Metin BETTAŞ (E-30), 222 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MG 372 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayıp duran Batuhan PAKSOY (E-20) yönetimindeki NV 240 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle, NV 240 plakalı araç ileriye doğru savrularak önünde trafik sıkışıklığından dolayı durmakta olan Fatma YAPAR (K-35) yönetimindeki LV 120 plakalı aracın arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. MG 372 plakalı araç sürücüsü Muhammet Metin BETTAŞ aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.