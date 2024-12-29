Bir Günde Beş Ayrı Trafik Kazası: 1 kişi yaralandı 3 kişi tutuklandı

Beş farklı kazada bir kişi yaralandı, üç kişi tutuklandı ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Beş farklı kazada bir kişi yaralandı, üç kişi tutuklandı ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Pınarbaşı-Göçeri Anayolu’nda Alkollü Sürücü Çarptı

28 Aralık saat 16.10’da, Adem Erkuş (43) yönetimindeki PT 132 plakalı araç, 242 miligram alkollü içki tesiri altında yolun sağına geçerek, karşı yönden gelen Parchagül Abraş’ın (42) kullandığı PZ 241 plakalı aracın dikiz aynasına çarptı. Kazada yaralanan olmadı ancak Erkuş, alkollü araç kullanıp kazaya neden olmaktan tutuklandı.

Bafra’da Otel Önünde Yayanın Ayağı Üzerinden Geçti

Saat 16.20’de, Bafra’daki bir otel önünde Ozan Dala (23) yönetimindeki ZND 395 plakalı araç, dikkatsizlik sonucu önünde yürüyen MD Delowar Hossen’in (31) sağ ayağının üzerinden geçti. Yaralı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı ve sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa’da Zincirleme Kaza

Saat 18.00’de, Necip Tözün Sokak’ta 261 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Arif Ülger (34), park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle GA 454 plakalı araç, RG 457 plakalı araca da çarptı. Yaralanma yaşanmazken Ülger, alkollü araç kullanıp kazaya neden olmaktan tutuklandı.

Gazimağusa’da Araç Takla Attı

Saat 22.00’de, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde Abdullah Serdar Yıldırım (21), direksiyon hakimiyetini kaybederek LR 930 plakalı aracını sol yan üzerine devirdi. Araç kaldırımda bulunan ağaç, yön tabelası ve duvara çarptıktan sonra tavanı üzerinde durdu. Sürücü ve araçtaki iki yolcu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edilerek taburcu edildi. Yıldırım hakkında yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da Çift Kabin Araç Kazası

29 Aralık saat 00.45’te, Kemal Aksay Caddesi’nde Yunus Özkan (23), 171 miligram alkollü içki tesiri altında UZ 818 plakalı aracıyla dikkatsizlik sonucu karşı yönden gelen Hüseyin Karanlık’ın (48) LA 180 plakalı aracına çarptı. Karanlık ve araçtaki iki yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Özkan, alkollü araç kullanıp kazaya neden olmaktan tutuklandı.