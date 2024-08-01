Bir günde iki kaza... İki sürücü de alkollü çıktı!

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde ve Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önünde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda iki araç sürücüsünün de alkollü olduğu belirlendi.

31.07.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Ömer AYYILDIZ (E-29) 220 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FG 881 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada Alpet Petrol istasyonunu geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Hakan KALP (E-46) yönetimindeki UP 117 plakalı aracın arka kısmına çarptıktan sonra, yolun sağına doğru savrularak çelik bariyerlere de çarpıp durmuştur. Kazanın akabinde, Muhammed ESENTAŞ (E-34) ise yönetimindeki PA 230 plakalı kamyonet araç ile aynı anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyrettği sırada, dikkatsizliği sonucu kazadan dolayı sağ şerit içerisinde durmakta olan FG 881 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. FG 881 ve PA 230 plakalı araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

176 Promil alkollü çıktı

31.07.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önünde bulunan isimsiz yol üzerinde, Ahmet KÖSE (E-64) 176 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YK 739 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Fina Petrol yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde trafik yoğunluğundan dolayı beklemekte olan Sercan Kaan AKKAYA(E-41) yönetimindeki UB 488 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. YK 739 plakalı araç sürücüsü Ahmet KÖSE aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.