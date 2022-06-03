Bir günde üç anket! AKP’de kritik oy kaybı… İşte son sonuçlar

Gezici Araştırma ORC ve Avrasya araştırma şirketi son seçim anketlerini yayımlandı. Araştırmaya göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın yaklaşık önünde seyrederken, AKP kritik illerde büyük oy kaybı yaşıyor ve Erdoğan üç isim karşısında da seçimi kaybed

Gezici Araştırma ORC ve Avrasya araştırma şirketi son seçim anketlerini yayımlandı. Araştırmaya göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın yaklaşık önünde seyrederken, AKP kritik illerde büyük oy kaybı yaşıyor ve Erdoğan üç isim karşısında da seçimi kaybediyor.

Gezici Araştırma’nın mayıs ayında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonucu belli oldu. Araştırmada yurttaşlara, “Yarın milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz” diye soruldu. Partilerin oy oranı şöyle şekillendi: AKP: Yüzde 35.4. CHP: Yüzde 26.7. HDP: Yüzde 11.2. İYİ Parti: Yüzde 11.2. MHP: Yüzde 8.8. DEVA Partisi: 2.1. YRP: Yüzde 1.3. Gelecek Partisi: Yüzde 1.2. Diğer: 2.1.

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

Kararsızlar dağıtıldığında Cumhur İttifakı’nın oy oranı 48.4, Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 51.6 oldu.

KILIÇDAROĞLU KAZANIYOR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yarışı kazanıyor. Ankette, Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 52.6, Erdoğan’ın oy oranı ise 47.4 olarak belirlendi.

BİR ANKET DE ORC’DEN! AKP KRİTİK İLDE BÜYÜK OY KAYBETTİ

ORC anket şirketi, Aydın ve Denizli’de bugün seçim olsa vatandaşın hangi partiye oy vereceğini araştırdı. Partilerin 2018 yılında aldığı oy oranlarıyla bugün alması beklenilen oy oranlarının karşılaştırılması çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.

DENİZLİ

23-26 Mayıs’ta 1710 kişinin katıldığı ankette Denizli’de ilk sırayı yüzde 32,5’le AKP aldı. CHP yüzde 30,3’le ikinci sırada, İYİ Parti yüzde 24,8’le üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre 2018 seçimlerine kıyasla AKP yüzde 8,2 oy kaybederken CHP oyunu yüzde 2,2, İYİ Parti ise yüzde 8,3 artırdı.

AYDIN

25- 27 Mayıs tarihlerinde 1825 kişinin katıldığı çalışmada ilk sırayı yüzde 32,1’le CHP aldı. İYİ Parti yüzde 27,3’le ikinci, AKP yüzde 26,7’yle üçüncü parti oldu. Aydın’da hem CHP hem AKP’nin bir önceki seçimlere göre oylarının düşmesi dikkat çekti. Bu ilde en büyük atılımı yüzde 12,5’le İYİ Parti yaptı.

ÜÇ ADAY DA ERDOĞAN’I GEÇİYOR

Avrasya Araştırma, 26 Mayıs-1 Haziran arasındaki gerçekleştirdiği seçim anketi yayımladı. 26 ilde 1500 kişiyle telefonda mülakat yöntemiyle yapılan ankete ilişkin Kemal Özkiraz bilgi verdi.

EKREM İMAMOĞLU

“Yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Ekrem İmamoğlu gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna, Ekrem İmamoğlu yüzde 44,3, kararsızım ama büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu yüzde 8,7, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,5, kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan yüzde 5,7, oy kullanmam yüzde 7,8 iken kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Ekrem İmamoğlu toplam yüzde 53, Recep Tayyip Erdoğan toplam yüzde 39,2 oranında oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

“Yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42,8, kararsızım ama büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 8,7, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34, kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan yüzde 5,1, oy kullanmam yüzde 9,4 iken kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Kemal Kılıçdaroğlu toplam yüzde 51,5, Recep Tayyip Erdoğan toplam yüzde 39,1 oranında oy aldı.

MANSUR YAVAŞ

“Yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Mansur Yavaş gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna, Mansur Yavaş yüzde 44,1, “kararsızım ama büyük ihtimalle Mansur Yavaş” yüzde 7,6, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,2, “kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan” yüzde 5,1, “oy kullanmam” yüzde 10 iken kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Mansur Yavaş toplam yüzde 51,7, Recep Tayyip Erdoğan toplam yüzde 38,3 oranında oy aldı.