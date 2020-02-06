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Bir günlük bebekte Corona teşhisi!

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VİRÜS 4 KITADA 28 ÜLKEYE SIÇRADI
Bir günlük bebekte Corona teşhisi!

Çin'in Wuhan kentinde patlak verdikten sonra birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsü salgınında en erken vaka, doğduktan saatler sonra virüs taşıdığı tespit edilen bir bebek oldu Şinhua ajansının haberine göre, Wuhan'da corona virüsü taşıyan bir annenin dünyaya getirdiği bebekte doğumdan 30 saat sonra virüs teşhis edildi. Vakanın, salgında yeni tip koronavirüsten enfekte olan en küçük insan olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Çin'de, Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin 491’ı Çin ana karası, 1’i Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve1 'i Filipinler olmak üzere olmak üzere 493’e çıktı. 

Bununla birlikte corona virüs teşhisi koyulan hasta sayısı 3 bin 219’unun durumu ciddi olmak üzere 24 bin 619’a yükseldi.

Çin ana karası dışında Hong Kong’daki vaka sayısı 21’e, Makao Özel İdari Bölgesi’nde ise 10’a yükseldi.

VİRÜS 4 KITADA 28 ÜLKEYE SIÇRADI

Yeni tip corona virüsüs dört kıtada 28 ülkeye yayıldı. Son olarak dün, Belçika, Wuhan'dan tahliye edilen bir kişide corona virüse rastlanıldığını duyurmuştı.

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