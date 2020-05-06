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Bir hafta arayla kızını ve kocasını Covid-19 nedeniyle kaybetti

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Britanyalı Margaret Whincup, önce kızını bir hafta sonra da kocasını Covid-19 nedeniyle kaybetti.
Bir hafta arayla kızını ve kocasını Covid-19 nedeniyle kaybetti

Whinchup’ın 52 yaşındaki kızı Joanne Rennison (ortada oturan), Doğu Yorkshire bölgesindeki bir hastanede 5 Nisan’da hastalığa yenik düştü. Bir hafta sonra 79 yaşındaki eşi David Whincup bir başka hastanede, Hull Royal Infirmary’de yaşamını yitirdi.

Yedi gün arayla hem kızını hem de kocasını kaybetmenin acısını yaşayan Whinchup, “Kendimi zombi gibi hissediyorum. Onları kaybedince sanki yönümü kaybetmiş gibi oldum. Birilerinin bana yön göstermesi gerekiyor” dedi.

Diğer kızları ve dostlarının desteğiyle ayakta durmaya çalıştığını anlatan Whinchup, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çoğunluka telefonla arandığını, çok sayıda çiçek ve kart aldığını söyledi.

Rennison’un kızı Alice de annesinin MS hastası olduğunu ve hastaneye yatırıldıktan dört gün sonra öldüğünü belirterek, “Onun kızı olduğum için çok gururluyum. MS’le mücadele ederken hep dimdik ayaktaydı. Hayatı dolu dolu yaşadı ama maalesef bu hastalığa direnemedi” ifadelerini kullandı. Emekli polis olan dedesini ise ‘her zaman başkalarının yardımına koşan mükemmel bir adam’ diye niteledi.

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